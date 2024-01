Aeroporto di Lampedusa, 4 nuove destinazioni da aprile a ottobre

Il dg di Ast Aeroservizi Parlavecchio: stretta collaborazione con le compagnie aeree

PALERMO – Da aprile a ottobre l’aeroporto di Lampedusa potrà contare su quattro nuove destinazioni: Malta, Perugia, Bari e Forlì, grazie agli accordi siglati dalla società Ast Aeroservizi, che gestisce l’aeroporto dell’isola, con le compagnie Hello Fly e Air Mediterranean. Saranno anche incrementate le frequenze da e per Palermo e Catania, assicurate dalla compagnia Dat, che garantisce la continuità territoriale durante tutto l’anno.

“Il management sta lavorando in stretta collaborazione con le compagnie aeree – dice il direttore generale di Ast Aeroservizi, Mario Parlavecchio -. Inoltre, si sta valutando la possibilità di aumentare le frequenze dei voli esistenti e di esplorare nuove rotte. Una delle sfide più ambiziose è quella di attrarre una delle compagnie già presenti sull’isola a considerare un collegamento internazionale, aprendo così nuove prospettive per Lampedusa come destinazione internazionale di rilievo”.

Inoltre per la prossima estate e fino a ottobre saranno confermati i collegamenti con le principali città italiane: Roma (Fiumicino), Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Torino, Verona e Bergamo. Queste rotte saranno operate dalle compagnie Ita, Wizz, Volotea, Easy Jet, Vueling, Aeroitalia, Air Horizont e Albastar.