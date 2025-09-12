 Aeroporto di Pantelleria, proposta l'intitolazione ad Armani
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Aeroporto di Pantelleria, proposta l’intitolazione ad Armani

La delibera della giunta sarà trasmessa all'Enac, alla Regione e alla società che lo gestisce
TRASPORTI
di
1 min di lettura

PANTELLERIA (TRAPANI) – Il Comune di Pantelleria ha proposto di intitolare l’aeroporto allo stilista Giorgio Armani. La delibera è della giunta municipale guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona che ha proposto l’intitolazione come “segno di riconoscenza e gratitudine”.

Ora il documento verrà trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Enac, al presidente della Regione, alla società Gap che gestisce lo scalo e alla fondazione Armani.

Lo stilista era cittadino onorario di Pantelleria dal 10 agosto 2006.

Intanto è stato aperto il testamento per l’eredità dello stilista.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI