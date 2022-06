Aeroporto: emissioni di cenere dall’Etna, voli in ritardo

L'attività del vulcano influisce sulla normale operatività dello scalo catanese.

CATANIA – Una parziale restrizione dello spazio aereo dovuta all’emissione di cenere da parte dell’Etna sta provocando ritardi all’aeroporto di Catania. Alle 17 di ieri, secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è inizia una emissione di cenere continua dal Cratere di Sud Est, mentre i fronti lavici delle bocche effusive che si sono aperta di recente sullo stesso cratere si attestano a 2100 metri sul livello del mare.

Il pennacchio di cenere che parte dalla cima del vulcano ha causato l’emissione di un bollettino di volo di colore rosso, il massimo livello di allerta. Per questo motivo lo spazio aereo dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania è stato parzialmente limitato, sia in arrivo sia in partenza.

Tutti i prossimi voli in atterraggio nel capoluogo etneo, almeno fino alle 13.30 sono già annunciati in ritardo. Alle 10.20 un aereo WizzAir proveniente da Roma è stato dirottato a Palermo. Segnalati ritardi e cancellazioni anche tra i voli in partenza. Un aereo Volotea, in arrivo da Ancona alle 14.20, è già dirottato sullo scalo di Comiso.