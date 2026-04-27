Aeroporto, lavori alla rotatoria di via Fontanarossa: modifiche alla viabilità

Intervento mercoledì 29 aprile con chiusure e doppio senso di circolazione

CATANIA – Lavori di riqualificazione urbana in programma mercoledì 29 aprile 2026 nella grande rotatoria di via Fontanarossa, all’incrocio con via Santa Maria Goretti, in prossimità dell’area aeroportuale.

L’intervento, realizzato con il contributo di sponsorizzazione della società Baxenergy Italia s.r.l., prevede anche il posizionamento di un aeroplano come elemento simbolico di valorizzazione dell’area.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, sarà istituita una temporanea modifica della viabilità dalle ore 7 alle ore 18. In particolare, è prevista la chiusura al traffico veicolare e pedonale dell’anello sud-est della rotatoria, mentre nell’anello nord-est sarà attivato il doppio senso di circolazione.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a programmare per tempo gli spostamenti nella zona dell’aeroporto.