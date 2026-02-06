Al via il bando per la ricerca di un advisor

PALERMO – “La Camera di Commercio di Palermo Enna, azionista di Gesap, fin dal 2022 con una delibera di Consiglio camerale ha dato il via libera al processo di privatizzazione della società che gestisce l’aeroporto “Falcone Borsellino” di Punta Raisi e nel perseguimento di questo obiettivo non abbiamo mai avuto dubbi perché conosciamo le forti potenzialità dello scalo”. Lo dice Alessandro Albanese, presidente di Camera di Commercio Palermo Enna.

Il presidente lo ha reso noto dopo il conferimento del mandato a Gesap, da parte dell’assemblea dei soci, per la pubblicazione del bando di gara per l’individuazione di un advisor qualificato che assisterà la società nella prima fase dell’iter, comprendente analisi di mercato, valutazioni finanziarie e studio delle migliori modalità per favorire l’ingresso di partner privati.

La Camera di Commercio lo “sostiene dal 2022”

“Il passo compiuto oggi è strategico nell’ottica di un processo di rilancio, competitività e valorizzazione del nostro aeroporto – aggiunge Albanese – che oggi è tra i primi dieci scali d’Italia e che negli ultimi anni ha inanellato una serie di numeri da record sul fronte degli arrivi. La privatizzazione deve essere vista come processo positivo nell’ottica dell’efficienza dei servizi da rendere ai siciliani, ai turisti e alle nostre aziende”, conclude.