Affiliazione, logo e mercato: il Catania Ssd ora può davvero partire

Dal Presidente Figc, Gravina, il via libera all'iscrizione in Serie D. Comincia ufficilamente la stagione rossoazzurra.

1' DI LETTURA

CATANIA. “La Figc, tenuto conto del passato calcistico e della dimensione sportiva e geografica della Città di Catania, ritiene che possa essere concessa alla predetta Città l’opportunità, attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10 delle NOIF e nel rispetto dei requisiti ivi previsti o comunque fissati dalla FIGC, di iscrivere al Campionato Interregionale (Serie D) una società in rappresentanza del Comune”.

Parole scritte in calce dal presidente della Figc Gabriele Gravina e rese pubbliche da Palazzo degli Elefanti. Va, dunque, in porto la richiesta del presidente della SSD Catania Rosario Pelligra, di affiliazione del nuovo club al campionato di serie D.



Di fatto, il nuovo corso targato Ross Pelligra può adesso ufficialmente scattare. Nella serata di ieri, è intanto giunta l’ufficialità di quello che sarà il nuovo stemma del Catania Ssd: una scelta condivisa, attraverso il voto sulla pagina Facebook ufficiale del sodalizio rossoazzurro, dei supporters etnei.

Ideato dal catanese Giuseppe “BOB” Liuzzo, nelle more resta in piedi la possibilità di “riprendersi” il vecchio e amato logo. Ma, ora, occorre guardare al presente più che voltarsi indietro.



E andare oltre, significa (dopo avere ottenuto l’affiliazione) iniziare e completare un mercato che vede ancora da riempire tutte le caselle. A partire dall’allenatore che al di là di nomi e rumors di sorta pare essere lo zenit dal quale ripartire sul fronte del campo.

Sulla rosa, l’impressione (ma il nostro non è certo un dogma) è che parecchi giocatori siano già nelle mani dei dirigenti rossazzurri ma che il confronto definitivo con colui il quale sarà l’allenatore, sbloccherà ogni cosa.

La stagione adesso è partita davvero.