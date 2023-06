Affissione e arte urbana: un nuovo progetto per Palermo

3' DI LETTURA

Un nuovo progetto artistico approda a Palermo.

Culla d’arte sin dalla sua nascita, questa città ha saputo ospitare, creare e sposare progetti d’arte fuori dalle righe. Questo è uno di quelli.

Arte Urbana: un nuovo sguardo all’affissione pubblicitaria

Siamo abituati ad immaginare l’arte declinata nei suoi luoghi convenzionali: musei, gallerie, mostre.

Riusciamo invece a immaginarla in uno spazio quotidiano fruito da tutti i cittadini come le vie della città?

Non solo accessibile a tutti, ma ospitata in spazi che normalmente sono dedicati al commercio: le grandi affissioni pubblicitarie che popolano la nostra città e che entrano inevitabilmente nella nostra visuale.

La bellezza dell’arte urbana risiede proprio nella sua capacità di trasformare gli spazi pubblici in opere d’arte coinvolgenti. Questa diversità e innovazione artistica la rendono un’esperienza visiva emozionante e stimolante, portando nuove prospettive artistiche alle persone che la vivono nel quotidiano.

L’obiettivo di questa tipologia d’arte è quello di coinvolgere la comunità, trasmettere messaggi significativi e stimolare l’immaginazione. Questa forma d’arte dinamica e inclusiva ha il potere di arricchire la vita quotidiana delle persone, rendendo gli spazi pubblici più vivaci e ispiranti.

L’impegno di Alessi Pubblicità

Alessi Pubblicità mette a disposizione i suoi impianti pubblicitari per dare spazio a questa forma di creatività inclusiva, innovativa e affascinante.

Consapevole di quanto le affissioni pubblicitarie occupino lo scorrere frenetico della vita cittadina, in un dettato commerciale e consumistico anche tra gli arredi urbani, coglie quest’occasione speciale per restituire ai cittadini gli stessi spazi ma in forma quasi poetica.

La storica concessionaria di spazi pubblicitari affissionistici opera nel territorio da oltre 60 anni, conoscendo a menadito gli spazi e le dinamiche di questa città a tratti complicata ma a tratti straordinariamente bella.

Per questo vuole contribuire ad apportare valore artistico lì dove non siamo abituati ad immaginarlo.

Alessi Pubblicità da sempre investe non solo nella qualità dei suoi impianti, al fine di migliorare la visione generale di quelli che sono considerati spazi commerciali puri, ma anche in progetti notoriamente di valore, che possano apportare bellezza alla città di Palermo e rendere un servizio sempre più all’avanguardia a chi la vive.

Sulla scia di questi ideali la concessionaria Alessi Pubblicità si propone come Media Sponsor del progetto “MANIFESTO Amore a cielo aperto”, progetto di arte urbana con opere di Davide Puma.

Nato da un’idea di Stefania Morici il progetto avrà il suo debutto il 3 luglio e durerà fino al 16 luglio.

MANIFESTO Amore a cielo aperto

I personaggi che vedremo rappresentati negli impianti pubblicitari, da una ballerina a una santa, arrivano dal mondo immaginifico dell’artista Davide Puma, che ci regalerà un attimo di evasione mentale dal quotidiano, per fluttuare nella bellezza. Queste rappresentazioni appaiono come intrusioni non autorizzate nella nostra vita quotidiana, assumendo un impatto e un significato ancora più importante.

In un pianeta attraversato da una grave crisi globale, rende ancora più straordinaria la forza della natura, della vita e dell’amore immaginando alberi, fiori, corpi in movimento, stralci poetici, che conquistano gli spazi urbani. Una visione apparentemente ironica e surreale ma che nasconde temi profondi su cui tutti saremo chiamati a riflettere.

Il progetto sarà inaugurato da una conferenza a Palazzo Branciforte il 3 luglio alle 17:30 a cui parteciperà, tra gli altri, anche il Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi e durerà 14 giorni (lo spazio temporale abituale di una campagna pubblicitaria), nello stesso periodo in cui a Palermo si celebra il tradizionale e scenografico Festino. Una sezione di quattro lavori di dimensioni più contenute sarà esposta tra Palazzo Branciforte (Largo Gae Aulenti 2) e il Grand Hotel et des Palmes (via Roma 398).