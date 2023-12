Agens, eletto il nuovo consiglio generale dell’associazione dei trasporti

Tra i consiglieri l'amministratore Amts Giacomo Bellavia

CATANIA – Nei giorni scorsi, durante i lavori assembleari nazionali, è stato eletto il nuovo Consiglio Generale di AGENS, l’associazione datoriale facente capo a Confindustria che si occupa di trasporto su ferro e gomma, con l’obiettivo prioritario di rilanciare il Trasporto Pubblico Locale, migliorandolo e rendendolo sempre più sostenibile.

L’adesione di Amts

Tra i dodici Consiglieri che lo compongono, c’è anche l’amministratore unico dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa, l’avvocato Giacomo Bellavia, a cui tutta l’Azienda, tra dirigenti, funzionari e dipendenti augura buon lavoro.

Era il novembre 2021 quando lo stesso amministratore Bellavia aveva annunciato l’adesione di AMTS ad AGENS, che raggruppa alcune delle più importanti sigle di eccellenza delle Aziende di trasporto pubblico in Italia, tra cui ATAC Roma, ATM Milano, AMN Napoli, gruppo Trenitalia, Trenord, AST.

Agens e il trasporto pubblico locale

Il nuovo organismo raccoglie, così, il testimone “con l’obiettivo – si legge nelle dichiarazioni ufficiali di fine lavori – di mettere in atto tutte le azioni necessarie per affrontare le sfide che questo momento storico presenta: tra queste, il riequilibrio di un trasporto di persone troppo sbilanciato sull’auto privata e dunque contraddittorio anche con l’emergenza ecologica; la carenza di alcune professionalità tra cui gli autisti e la necessità connessa di diversi interventi per promuovere l’ingresso al mondo femminile; la necessità di far crescere la qualità e la flessibilità dell’offerta di trasporto, potendolo davvero costruire in base alla domanda e alle mutate esigenze della società che cambia”.

Questi, infine, i 12 Consiglieri eletti, di cui 7 espressione del Gruppo Ferrovie dello Stato: Stefano Bonora, Giulia Costagli, Annunziata Giaconia, Massimiliano Loffredi, Raffaella Marciani, Livio Ravera, Domenico Scida; e 5 riferimento delle eccellenze del Trasporto Pubblico Locale: Giacomo Bellavia, Amalia Colaceci, Angelo Costa, Giovanni Mottura, Marco Piuri.