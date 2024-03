Aggredirono i vigili in via Chiavettieri: emessi tre Daspo Willy

Il provvedimento del questore

PALERMO – Il questore di Palermo ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy (divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento) nei confronti un palermitano di 31anni e due di 25 anni che in via Chiavettieri hanno aggredito lo scorso 25 novembre una pattuglia della polizia municipale.

I pubblici ufficiali sono stati fatti bersaglio di frasi ingiuriose, minacce e violenze riportando lesioni personali. Grazie alle indagini si è risalito ai responsabili a cui è stata applicata la misura interdittiva per due anni. Per il palermitano di 31 anni per cui è stata disposta la misura cautelare in carcere il provvedimento durerà tre anni.