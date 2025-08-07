 Aggredisce i genitori, il fratello e la cognata, arrestato un 23enne
Aggredisce i genitori, il fratello e la cognata, arrestato un 23enne

Il giovane è stato portato al carcere di Agrigento
NELL'AGRIGENTINO
di
CASTROFILIPPO (AGRIGENTO) – Ha aggredito i genitori, il fratello e la cognata con un coltello a serramanico e un tirapugni. E’ l’accusa contestata a un 23enne di Castrofilippo che è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Agrigento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito i familiari. Il fratello e la sua compagna hanno riportato ferite e contusioni e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì.

