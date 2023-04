Aggredita dall’ex paziente: morta la psichiatra Barbara Capovani

L'uomo è accusato di omicidio premeditato

È morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita venerdì davanti all’ospedale di Pisa da un ex paziente, Gianluca Paul Seung.

Alle 23,40, informa un bollettino medico, si è conclusa la procedura di accertamento di morte cerebrale.

Gli organi della specialista saranno donati.

Seung è accusato di omicidio premeditato: secondo gli inquirenti, “nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa che lo aveva avuto in cura” e aveva già cercato di colpirla.

“Oggi alle 12 tutti gli operatori dei Dipartimenti di salute mentale in Italia osserveranno due minuti di silenzio e di completa interruzione di ogni attività clinico-assistenziale in ricordo di Barbara Capovani”, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente che ora è in carcere con l’accusa di omicidio volontario premeditato. Lo rende noto la psichiatra Liliana Dell’Osso, presidente della Società italiana di psichiatria. Alla stessa ora psichiatri e operatori sanitari pisani si raduneranno davanti al reparto di Psichiatria sociale dell’ospedale Santa Chiara di Pisa per rendere omaggio alla collega uccisa.