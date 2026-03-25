Aggressione ad un infermiere del Pronto soccorso del San Marco

Scattata la denuncia

CATANIA – Un 43enne di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, è stato denunciato per lesioni personali aggravate nei confronti di personale sanitario. L’aggressione è avvenuta nel Pronto soccorso dell’ospedale San Marco, nel capoluogo etneo.

L’aggressione ad un infermiere

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’uomo aveva accompagnato un parente e pretendeva di entrare nell’area riservata alle emergenze. Un infermiere gli ha chiesto di attendere che fosse visitato, ma lui lo ha aggredito provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.