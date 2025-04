Donna ubriaca minaccia un’operatrice del pronto soccorso con una catena

La 32enne ha poi aggredito i Carabinieri

CALTANISSETTA – Caos e momenti di tensione nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Una giovane donna di 32 anni, in evidente stato di ebbrezza e forte agitazione, ha aggredito un’operatrice utilizzando una catena e poi si è scagliata contro i carabinieri.

Secondo le ricostruzioni la donna, dopo essere stata segnalata da alcuni passanti per il suo comportamento in piazza Garibaldi, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso. Una volta all’interno della struttura sanitaria, la situazione è degenerata.

Minacce con una catena e cacciaviti

La trentaduenne ha estratto una catena di ferro lunga circa un metro e ha minacciato di morte un’operatrice del 118 che l’aveva soccorsa. Solo il pronto intervento della guardia giurata in servizio ha evitato il peggio, riuscendo a disarmare la donna.

La donna però custodiva nella sua borsa anche tre cacciaviti, che ha minacciato di utilizzare per aggredire il personale presente. A quel punto, la guardia giurata ha chiamato i carabinieri.

Aggressione ai carabinieri e denuncia

All’arrivo dei militari dell’Arma la donna ha continuato con il suo comportamento violento, aggredendo e insultando anche i carabinieri. Dopo essere stata identificata, la 32enne è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi atte ad offendere. Gli oggetti in suo possesso, la catena e i cacciaviti, sono stati sequestrati.

