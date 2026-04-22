Tivusat, a maggio su Museum l’arte nella qualità del 4K

ROMA (ITALPRESS) – A maggio, sulla piattaforma satellitare gratuita Tivusat, le telecamere di Museum (canale 220) entrano alla Tate Britain a Londra per ammirare le opere di William Turner, artista dallo stile personalissimo e dalle atmosfere dei quadri cosi vicine alla perfezione da essere chiamato il “pittore della luce”. A Parigi, al Centre Pompidou, il movimento dadaista è raccontato attraverso le opere di Francis Picabia. Pittore provocatorio e grande sperimentatore, il maestro francese di origini spagnole regala capolavori equamente distribuiti tra una pittura a tratti realistica, a tratti astratta. Non meno interessanti sono le tappe della produzione di Paul Gauguin, protagonista della sezione Within the frame, uno degli artisti francesi più esotici che divise la sua attività tra Bretagna e Polinesia. Ancora un focus “all’interno della cornice”: i ritratti sono tra i più riconoscibili per la semplicità delle sue figure e la sobrietà delle linee e dei colori. Le sue opere, soprattutto La donna dagli occhi azzurri o il Ritratto di Anna Zborowska fanno di Amedeo Modigliani un artista unico, non definibile in un movimento e intenso come intensa fu la sua breve vita. Il programma Private tour va alla scoperta della mostra Rosso, arte e utopia nella terra dei Soviet al Grand Palais di Parigi, focalizzandosi sulla generazione di specifiche forme d’arte dalla Rivoluzione d’Ottobre fino alla morte di Stalin nel 1953.

Museum, canale 220, tivùsat

Turner at the Tate Britain, Giovedì 7 maggio, ore 22:28; Picabia at Centre Pompidou, Sabato 9 maggio, ore 22:34; Gauguin, Domenica 10 maggio, ore 21:21; Amedeo Modigliani, Lunedì 11 maggio, ore 21:21; Soviet Reds, Giovedì 14 maggio, ore 22:17

-foto ufficio stampa Tivusat –

(ITALPRESS).