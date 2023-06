Agguato a Scicli, due uomini feriti gravemente da colpi di pistola

Sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi ma sembrano non rischiare la vita

IN PROVINCIA DI RAGUSA

1' DI LETTURA SCICLI (RG) – Un agguato è avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa, in contrada San Marco. A rimanere coinvolti due uomini, M.C. 57enne imprenditore e titolare di una casa di riposo proprio in contrada San Marco, e il figlio trentenne G.C., entrambi noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, che sono rimasti feriti in maniera grave ma non sono in pericolo di vita, però rischiano la vista e si trovano all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Scili. Sul luogo dell’agguato i carabinieri del nucleo operativo di Modica.

