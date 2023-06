Agguato a Canicattì, sette colpi di pistola contro un 24enne

Indaga la polizia

1' DI LETTURA

CANICATTTÌ (AGRIGENTO) – Tentato omicidio a Canicattì, in provincia di Agrigento. Un ventiquattrenne è stato ferito con più colpi d’arma da fuoco. L’agguato in un autolavaggio di via Capitano Ippolito. Il ferito è stato portato all’ospedale ‘Barone Lombardo’, dove i medici hanno riscontrato una ferita da colpo di pistola alla coscia destra e una alla tibia sinistra.

Le fasi dell’agguato

Il giovane, incensurato, non è in pericolo di vita. In tarda mattinata, il ventiquattrenne era in fila, con la propria vettura, all’autolavaggio. Ad un certo punto, due persone – a bordo di una macchina scura – sono entrate in azione e avvicinandosi hanno esploso sette, forse addirittura 8, colpi sparati. Dopo l’agguato, i criminali – quello che ha sparato e quello che era alla guida della berlina scura – si sono allontanati e sono scomparsi nel nulla. Del caso si stanno occupando i carabinieri che hanno già avvisato la Procura di Agrigento. Le ricerche dei due sono in corso in tutta la città di Canicattì, ma non soltanto, anche ad opera della polizia.