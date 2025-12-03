 Agricoltura, contributi per i finanziamenti: la graduatoria
Agricoltura, contributi per gli investimenti: la graduatoria definitiva

Finanziamenti per 40 milioni di euro
REGIONE
di
PALERMO – L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha approvato le graduatorie definitive per i contributi alle aziende siciliane che investono nell’ammodernamento del sistema produttivo. La dotazione finanziaria complessiva è di 40 milioni di euro.

“Al fianco degli imprenditori”

“Il governo Schifani – dichiara l’assessore Luca Sammartino – è al fianco degli imprenditori. Un aiuto concreto alle aziende agricole che intendono migliorare il proprio posizionamento sul mercato e puntare sull’innovazione”. I contributi sono quelli previsti dalla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale (Psr) per la modernizzazione delle imprese, il miglioramento del rendimento globale aziendale e il riposizionamento sui mercati.

