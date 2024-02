Agricoltura, Geraci (Lega): “Bene stato di calamità per la siccità”

Le dichiarazioni del deputato regionale

PALERMO – “Finalmente si appronta una strategia per difendere il comparto agricolo e zootecnico della Sicilia dalla crisi. La dichiarazione dello stato di calamità, approvata ieri dalla governo Schifani, servirà per programmare e finanziare opere che consentano di reperire nuove risorse idriche“. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega.

“Siamo certi che il nostro assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, a capo dell’unità di crisi, farà un buon lavoro – prosegue Geraci – La siccità sta provando l’intero settore che tra l’altro ha subito politiche europee poco attente alla valorizzazione dei prodotti tipici. Hanno ragione gli agricoltori a protestare portando i loro trattori in strada. Noi siamo al loro fianco e come Lega a livello nazionale faremo tutto il possibile per aiutarli con misure serie che partano anche dalla riduzione del peso fiscale”.