Agricoltura: in arrivo i fondi Pac, dal primo gennaio la riforma

PALERMO – Dovrebbe avere il via libera il 2 dicembre il Piano Strategico Nazionale dell’Italia sull’applicazione della Politica Agricola Comune. Lo apprende l’ANSA da fonti vicine al dossier. Il Piano è una delle novità principali della riforma della Pac che entrerà pienamente in vigore dal primo gennaio prossimo e indica come ogni Paese membro intende utilizzare i fondi per gli aiuti diretti agli agricoltori e per lo sviluppo delle aree rurali. Dal 2023 al 2027 per l’Italia arriveranno dal bilancio Ue circa 23,3 miliardi di euro (a prezzi 2018), 17,4 miliardi in aiuti diretti e 5,9 miliardi per lo sviluppo rurale. A questi ultimi si aggiungerà il confinanziamento di Stato e Regioni.