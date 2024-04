Agricoltura, Marchese Aragona: “Lasciare l’interim a Renato Schifani”

Le richieste del presidente di Confagriucoltura

PALERMO – ll presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, “alla luce degli eventi delle ultime settimane che hanno condotto al cambio al vertice dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura”, scrive al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha assunto l’interim.

Il presidente dell’organizzazione chiede “un incontro per condividere azioni e strategie emergenziali per contrastare la crisi idrica e la crisi economica che vessano gli imprenditori agricoli”, afferma una nota del’organizzazione degli agricoltori siciliani.

Agricoltura, le richieste

“I problemi della politica – spiega Marchese Ragona – non possono rallentare o frenare il lavoro che si era avviato con la precedente guida dell’Assessorato”. Nella missiva Confagricoltura Sicilia “auspica che non venga nominato in questi mesi il nuovo assessore, chiedendo al presidente il mantenimento dell’interim, per evitare strumentalizzazioni legate alla campagna elettorale per le europee e rallentamenti nell’iter di approvazione della declaratoria nazionale di calamità nazionale che va seguito e sollecitato”.

Le elezioni e la nomina

“Abbiamo piena fiducia nell’azione di governo e nella programmazione realizzata sinora con solerzia dai dirigenti dell’Assessorato. Non possiamo permetterci – aggiunge il presidente di Confagricoltura Sicilia – la nomina di un assessore sotto elezioni, con inevitabili condizionamenti di natura elettorale. Ci affidiamo alla saggezza di Schifani per la gestione in questi mesi, rinviando a dopo le elezioni la scelta, da assumere con ponderatezza e serenità, della figura migliore per poter assumere la guida di un assessorato di importanza strategica per la nostra Regione”.