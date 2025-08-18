Agrigento, aggredirono un 15enne: Daspo per 4 minori

RAFFADALI (AGRIGENTO) – Dopo la rissa avvenuta a Raffadali nei giorni scorsi e l’aggressione di un 15enne, il questore di Agrigento ha imposto il Daspo nei confronti di 4 minorenni.
Secondo quanto ricostruito avrebbero accerchiato la vittima nella pizza del paese e l’avrebbero malmenata.
Dopo le prime cure al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il ragazzo è stato trasportato al San Marco di Catania per essere sottoposto ad un delicato intervento maxillo-facciale.
Per gli aggressori è scattato il divieto di frequentare il luogo della rissa e le vicinanze, per tre anni, dalle 18.00 alle 6.00.