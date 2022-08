Agrigento: cade drone, ferita donna al concerto di Orietta Berti

Lo spettacolo di Ferragosto si stava svolgendo in piazzale Giglia. Un fotografo ha perso il controllo del suo drone in volo.

AGRIGENTO – Una donna è rimasta ferita a seguito della caduta di un drone in piazzale Giglia, a San Leone, frazione di Agrigento. Il fatto è avvenuto ieri, durante il concerto di Ferragosto, che aveva per ospite la cantante Orietta Berti.

Durante lo spettacolo, un fotografo stava utilizzando l’apparecchio per le riprese aeree dell’evento. A un certo punto, per cause da accertare, il drone è crollato. Per fortuna, però, in una zona defilata rispetto all’area centrale. La sfortuna ha voluto che proprio sulla panchina sotto al drone, in una posizione laterale rispetto al palco, si fosse seduta la cittadina che voleva assistere al concerto.

La donna, ferita, è stata soccorsa dal personale del 118 presente all’evento e poi, in ambulanza, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non ha riportato lesioni gravi.