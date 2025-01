Agrigento capitale della cultura, cerimonia con Mattarella

Al Teatro Pirandello

AGRIGENTO – La città dei Templi s’è svegliata con qualche raggio di sole, davanti al teatro Pirandello c’è fermento per l’arrivo del Capo di Stato Sergio Mattarella che alle 11 aprirà la cerimonia di inaugurazione di Agrigento Capitale della cultura 2025.

Tutto pronto al Teatro Pirandello

Sulla strada in corrispondenza all’ingresso del teatro era stato posizionato il tappeto rosso ma è stato tolto non appena è arrivata una lieve pioggia. Polizia e carabinieri presidiano piazza Pirandello. Ad Agrigento anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il governatore venerdì ha presieduto un vertice in prefettura per fare il punto sulle iniziative in programma. La Regione, intanto, ha finanziato alcuni lavori di manutenzione stradale a tempo di record.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA