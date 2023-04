Agrigento, dal Tar via libera alla costruzione di un nuovo supermercato

L'inerzia del Comune non può giustificare lo stop

Via libera del Tribunale amministrativo regionale. Il nuovo supermercato di viale CaNnatello, ad Agrigento, potrà essere realizzato. Il proprietario di un terreno aveva presento un progetto per realizzare la struttura commerciale. Il Comune di Agrigento aveva rigettato il permesso in quanto l’area è classificata come “D5 (direzionale e terziario di espansione)” doveva preventivamente essere sottoposta a pianificazione attuativa (la cosiddetta prescrizione esecutiva).

Pertanto, prima dell’adozione di uno strumento urbanistico di dettaglio, da parte dello stesso Comune, sull’area non sarebbe stato possibile realizzare alcun intervento in via diretta da parte del proprietario. Contro il provvedimento il proprietario, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha proposto ricorso al Tar Palermo sostenendo che la mancata adozione della prescrizione esecutiva, prevista nel Prg approvato nel 2009, dovuta all’inerzia pluriennale del Comune di Agrigento, non poteva giustificare lo stop alla realizzazione della struttura commerciale.

I giudici amministrativi hanno annullato lo stop del Comune affermando che è possibile costruire l’immobile con il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, atteso che il lotto di cui si discute, può comunque qualificarsi in termini di “area residua” di processi di edificazione e trasformazione all’interno di un ambito sottoposto dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, di tipo pubblico, mai redatta e non più attuabile.