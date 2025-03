Agrigento, il Csa-Cisal nomina Sabrina Turano rappresentante territoriale

Lo Re: "Cresce il nostro sindacato"

AGRIGENTO – Il sindacato Csa-Cisal cresce in provincia di Agrigento con la nomina di Sabrina Turano a nuova rappresentante territoriale. “La nostra squadra si allarga – dice il segretario provinciale Vincenzo Lo Re – e si conferma un punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori. Siamo attivamente impegnati nella campagna per le prossime elezioni delle Rsu, le Rappresentanze sindacali unitarie, in cui il Csa farà sentire la propria voce”.

Turano si aggiunge ai rappresentanti territoriali in carica, ossia Maria Barbera, Francesco Bennici, Vincenzo Carrubba, Vito Friscia, Francesco Graceffa, Antonella Mannino ed Ernesto Marchese. “Attivi in tutti i comuni della provincia – continua Lo Re – siamo impegnati quotidianamente a garantire che le voci dei lavoratori siano ascoltate e che i loro diritti siano tutelati. I nostri rappresentanti, presenti ai tavoli di contrattazione, porteranno avanti le legittime istanze dei dipendenti e come sempre saranno in grado di fare la differenza”.