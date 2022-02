Agrigento, l’incidente con la moto da cross e lo choc: ‘Ciao Totò, eri speciale’

Il terribile schianto contro un albero è costato la vita a Salvatore Camilleri. Il sindaco: 'Educato e grande lavoratore'

“E’ venuto a mancare, a seguito di un incidente motociclistico, il giovane agrigentino ventunenne Salvatore Camilleri. Mi unisco, anche a nome dell’amministrazione e di tutti gli agrigentini, al dolore della famiglia”. Sono le parole del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dopo la notizia del terribile incidente che è costato la vita al 21enne nella giornata di ieri, quando si trovava in compagnia di tre amici nella zona di Porto Empedocle. ll gruppo, amante del motocross, aveva approfittato della bella domenica di sole per fare un giro dalle parti di Porto Empedocle.

La dinamica

In particolare, i quattro ragazzi, in sella alle proprie moto, stavano percorrendo alcuni sentieri della zona impervia di contrada Fauma. E’ stato lì che un’uscita spensierata si è trasformata in tragedia: Camilleri, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e schiantandosi poi contro un albero. Sono stati i suoi compagni ad avvisare immediatamente i soccorsi. Insieme al personale sanitario è atterrato anche un elicottero del 118 per poter facilitare il trasporto nel più vicino ospedale ma per il 21enne non c’è stato niente da fare.

“Salvatore aveva tante qualità”

“Salvatore era un ragazzo molto educato, lavoratore garbatissimo, sono ancora incredulo per questa disgrazia che ha colpito Antonio e la sua famiglia che hanno infuso a Salvatore tutte queste qualità. Cordoglio per tutta la famiglia . Totò riposa in pace”, scrive su Facebook Francesco. DEcine i messaggi per il ragazzo e la sua famiglia: “Sono notizie strazianti, siamo vicini al padre e alla madre di Salvatore, ragazzo gentile e sempre sorridente”, scrive Mario. E ancora: “Non ci sono parole – scrive Maria Antonietta – un ragazzo così giovane e speciale che se ne va nel fiore degli anni. La mia vicinanza e un abbraccio fortissimo alla sua famiglia. Che abbia la forza di far fronte a questa assenza, Salvatoreaveva una vita davanti a sé, è tutto molto triste”. In corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA