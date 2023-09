Agrigento, la consigliera comunale Cirino aderisce alla Lega Salvini Premier

Il plauso della commissaria Tardino

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Valentina Cirino, consigliere comunale di Agrigento, aderisce alla Lega Salvini Premier. Ad accogliere il nuovo ingresso è la commissaria regionale, l’europarlamentare Annalisa Tardino. “Il nostro partito cresce – le sue parole – con grande soddisfazione accogliamo Valentina Cirino che sarà la nostra capogruppo in Consiglio comunale e si unisce alla squadra già presente ad Agrigento. Sono felice dell’ingresso di Valentina, insegnante, donna in gamba e preparata, impegnata da anni per il territorio. Con lei porteremo avanti proposte e iniziative che contraddistinguono il nostro operato. La nostra posizione all’interno del civico consesso è a sostegno dell’esecutivo guidato dal Sindaco Miccichè. A breve, dopo la prima riunione provinciale che si terrà tra qualche giorno, daremo una nuova struttura al partito alla luce delle adesioni dei gruppi che si stanno avvicinando”.

“Qui i valori del centrodestra”

Questa la dichiarazione della neo capogruppo Lega al Consiglio Comunale di Agrigento. “Dopo 3 anni di mandato politico dove ho rivestito la carica di vicepresidente vicario del Comune di Agrigento, scelgo la Lega perché vi trovo rappresentati i valori del centrodestra. Aderisco al partito, soprattutto perché rappresentato dall’europarlamentare Annalisa Tardino, donna capace e di grandi valori. Sempre pronta a spendersi per il nostro territorio con amore e dedizione”.