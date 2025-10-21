Agrigento, nascondeva pistole e numerose munizioni: arrestato

Gli agenti erano intervenuti per una lite in famiglia

AGRIGENTO – Intervenuti per una lite in famiglia, gli agenti delle volanti di Agrigento hanno trovato una pistola perquisendo una casa e un’automobile, dopo che una delle persone coinvolte ha detto ai poliziotti di essere stato minacciato di morte dal padre con un’arma. Nella macchina dell’uomo è stata trovata una pistola Beretta calibro 7.65 priva di matricola e con il colpo camerato, e un secondo caricatore, per un totale di 13 colpi.

Nell’altra perquisizione, in una casa di Palma di Montechiaro, è stata trovata una seconda pistola con matricola abrasa calibro 7.65, oltre a 98 cartucce di diverso calibro.

In un casolare nella disponibilità dell’uomo, occultata in un comodino con una sorta di doppiofondo, veniva rinvenuta una terza pistola calibro 22, matricola abrasa e 272 cartucce di differente calibro.

L’uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato e portato nella Casa circondariale di Agrigento.