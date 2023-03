Agrigento, nuova pavimentazione sulla statale 640: ecco dove e quando

Intervento in tre tratti

AGRIGENTO – Nella giornata di domani, mercoledì 29 marzo, tra le 7:30 e le 17:00, la statale 640 “Strada degli Scrittori” sarà interessata da interventi di pavimentazione in tre distinti tratti.

In particolare, sarà interessato il tratto tra il km 58,600 e il km 58,800, con istituzione di circolazione a senso unico alternato.

Si interverrà inoltre, in prossimità del km 5, sulla rampa di svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Agrigento e diretti a Porto Empedocle e, in prossimità della connessione tra statale 640 e statale 640dir, sulla rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Caltanissetta e diretti ad Agrigento.

“Sul completamento dei lavori della strada statale 640 Caltanissetta-Agrigento, e le relative opere di compensazione ambientale, il ministro Matteo Salvini si è detto disponibile a un tavolo tecnico”. Lo ha annunciato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino: “A seguito dell’incontro con Anas e con il ministro Salvini avvenuto a Palermo – ha aggiunto il sindaco – ed in riferimento alle giustissime e condivise argomentazioni poste dai comitati di quartiere, si è concordato un incontro pubblico per venerdì 31 alle 16 presso l’abbeveratoio di via Borremans, al fine di rendere noti i contenuti dell’incontro e di concordare eventuali iniziative da porre in essere per la realizzazione immediata dei lavori”.