Agrigento, scritte intimidatorie contro la sede di Fratelli d’Italia

Nei locali anche la segreteria di Giusi Savarino: "Sono amareggiata"

IN VIA GIOENI

AGRIGENTO – Intimidazione contro la sede di Fratelli d’Italia ad Agrigento, dove si trova anche la segreteria politica della parlamentare all’Ars Giusi Savarino. Ignoti hanno scritto la frase “nazisti infami” sul muro esterno dell’immobile che ospita la sede FdI, in via Gioeni. Sull’episodio indaga la polizia di Agrigento.

Savarino: “Non riusciranno a intimidirci”

“In tanti anni di impegno politico non mi era mai capitato un atto vile del genere – dice Savarino -. Quella è una sede di ascolto e di confronto politico, un riferimento non solo per i tesserati di Fratelli d’Italia ma per tutto il territorio provinciale. Sono amareggiata. Ho personalmente già avvisato sia il prefetto che il questore, e i vertici del partito. Queste minacce sono frutto di un clima di contrapposizione politica che si sta facendo sempre più pesante”. Savarino poi conclude: “Se qualcuno pensa così di intimidirci non ci conosce e non ci riuscirà”.

