Agrigento, tavolo tecnico alla Regione sul quartiere Maddalusa

L'assessore Colianni si è messo in contatto con il prefetto, il sindaco e i vertici di Aica

AGRIGENTO – In merito alla sospensione idrica che riguarda il quartiere Maddalusa di Agrigento, legata a problemi di natura urbanistica, l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, si è messo in contatto con il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, con il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, e con i vertici di Aica per fare il punto sulla vicenda. A seguito di questo confronto, è stato deciso di convocare un tavolo tecnico, che si terrà la settimana prossima e a cui parteciperanno tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di valutare insieme quali possano essere le soluzioni tecniche e normative più idonee a definire la questione.

“Ringrazio il prefetto. Serve impegno corale per superare la criticità”

“Ringrazio il prefetto Caccamo per la solerzia e la sensibilità mostrate su una vicenda complessa che richiede attenzione immediata”,dice l’assessore Colianni.

“Si tratta di una criticità che si trascina da decenni ben nota al territorio, con competenze e responsabilità precise. Per affrontarla seriamente serve un impegno corale, in cui ciascuna istituzione si assuma fino in fondo le responsabilità che le spettano. La Regione, da parte sua, farà tutto quanto rientra nelle proprie competenze determinate dalla legge, affinché insieme si possa costruire una soluzione stabile e duratura, nel rispetto della legalità”.