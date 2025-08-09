Agrigento, via al ‘Paesello pride’: corteo tra Cammarata e San Giovanni

In piazza a sostegno dei diritti delle persone Lgbtqia+

AGRIGENTO – L’onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone Lgbtqia+ promossa da Arcigay e da altre associazioni locali e nazionali, arriva anche nell’Agrigentino. Questo pomeriggio è in programma il “paesello pride” organizzato tra Cammarata e San Giovanni Gemini.

Appuntamento alle 17 a piazzale Camilleri per il corteo che sfilerà tra i due comuni, a testimoniare la capillarità della mobilitazione Lgbtqia+ in Italia.

“Quest’anno – dice Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – sono in tutto 59 i pride organizzati da aprile a settembre, superando ogni record storico nel nostro Paese. Questo doppio pride tra Cammarata e San Giovanni Gemini, in due paesi che insieme non raggiungono i 15 mila abitanti, è un segnale potente, una rivoluzione silenziosa. Nei piccoli centri e nelle periferie l’omolesbobitransfobia si combatte nell’intimità delle relazioni quotidiane: tra genitori che sfidano i pregiudizi alla mensa scolastica, studenti che organizzano assemblee nelle scuole e persone che si impegnano per rompere decenni di invisibilità”.

Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, ha annunciato che il Castello verrà illuminato con i colori della bandiera arcobaleno. “Cammarata si illumina di orgoglio – ha detto -. Cammarata è con chi ama, con chi lotta, con chi è sé stesso. Sempre! Orgogliosi di costruire insieme un paese più aperto, più colorato, più libero”. (foto di repertorio)