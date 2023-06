Agrigento, violenza sessuale su bimba di 9 anni: pm chiede 6 anni

La piccola vittima ha ricostruito in aula gli abusi subiti

AGRIGENTO – Il pm Elettra Consoli ha chiesto al Tribunale di Agrigento la condanna a sei anni di reclusione per un 71enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 9 anni, figlia di una coppia di amici.

Durante il processo è stata sentita la piccola vittima che ha ricostruito in aula gli abusi subiti in una giornata in cui era andata a pranzo dall’imputato e dalla moglie.

Le indagini

Le indagini sono state avviate dai carabinieri dopo avere raccolto le denunce della madre e della nonna della bambina. Alle richieste della Procura si sono associati i legali di parte civile, Fabio Inglica Modica e Floriana Salamone.

La difesa: “Ricostruzioni non veritiere ma piene di suggestioni”

Il difensore del 71enne, l’avvocato Giuseppe Lo Gioco, nella sua arringa, ha sostenuto che le ricostruzioni non sarebbero veritiere ma piene di suggestioni e ha concluso chiedendo l’assoluzione del suo assistito.

I giudici della prima sezione penale del Tribunale, presieduta da Alfonso Malato, hanno aggiornato il processo al prossimo 12 giugno. Previste eventuali repliche e, dopo, il ritiro in camera di consiglio per la sentenza.