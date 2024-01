“Aiuto stanno rubando in casa mia”: arrestato un ladro acrobata

Immediato l'intervento dei carabinieri

PALERMO – “Aiuto correte stanno rubando in casa mia”. La telefonata del padrone di casa ha sventato un furto e fatto arrestare un ladro in via Cartiera nella zona di via Oreto. Il ladro acrobata è riuscito ad arrampicarsi e a forzare una finestra per entrare nell’immobile.

Ha iniziato a rovistare, forse credeva che non ci fosse nessuno in casa. Ed invece i carabinieri lo hanno arrestato. Si tratta di un pregiudicato di 55 anni adesso si attende l’udienza di convalida e il processo per direttissima.