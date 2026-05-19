Il cantante pugliese accolto dal presidente del Consiglio comunale Marcello Maniaci

Al Bano torna ancora una volta in Sicilia e il suo passaggio non passa inosservato. Il celebre cantante di Cellino San Marco ha fatto tappa a Terrasini, in provincia di Palermo, dove ha trascorso un pomeriggio tra sorrisi e plausi alla cucina locale suscitando grande entusiasmo da parte di cittadini e amministratori.

Da anni Al Bano è un grande estimatore della Sicilia, terra che ha visitato più volte sia per impegni professionali sia nei momenti di relax e non ha mai nascosto il suo apprezzamento per la cultura, il cibo e l’accoglienza sicula.

La visita di Al Bano a Terrasini

Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, Al Bano Carrisi è approdato a Terrasini su invito dello chef stellato Giuseppe Costa. Ad accoglierlo anche il presidente del Consiglio comunale Marcello Maniaci, che ha condiviso pubblicamente l’entusiasmo per la visita dell’artista pugliese.

“È stato un grande piacere incontrare ieri pomeriggio a Terrasini uno dei più grandi cantautori italiani, il grande Al Bano, ospite dell’amico chef stellato Giuseppe Costa – ha dichiarato Maniaci – Un pomeriggio fatto di simpatia, cordialità, umorismo e tanti apprezzamenti per il nostro paese e per le eccellenze della nostra ristorazione”.

“Complimenti a Giuseppe Costa per l’ospitalità e grazie agli amici che hanno accompagnato Al Bano nella sua visita a Terrasini. Sempre orgogliosi quando il nostro territorio continua ad essere apprezzato e scelto da grandi protagonisti della musica e della cultura italiana”, ha aggiunto.

Il concerto a Sambuca di Sicilia

Quello tra Al Bano e la Sicilia è un legame che negli anni è diventato sempre più forte. L’artista ha infatti più volte scelto l’Isola come meta per eventi, spettacoli e soggiorni, mostrando un rapporto speciale con il territorio siciliano e con le sue tradizioni.

Lunedì 18 maggio, dopo la puntatina a Terrasini, il cantante pugliese è sbarcato a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, dove è stato protagonista del concerto conclusivo della 451esima festa in onore di Maria Santissima dell’Udienza.

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