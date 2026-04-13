L'incontro con gli studenti e il sopralluogo per il Jova Summer Party

Breve ma intensa la trasferta palermitana di Jovanotti. Lunedì 13 aprile Lorenzo Cherubini, questo il suo nome all’anagrafe, è sbarcato nel capoluogo siciliano per incontrare gli studenti universitari ma anche per effettuare un sopralluogo in vista de L’Arca di Loré –Jova Summer Party, la festa itinerante che coinvolgerà sette città italiane. Jovanotti si esibirà all’Ippodromo La Favorita di Palermo il 29 e il 30 agosto 2026 e, come preannunciato, arriverà in bicicletta, tra le sue più grandi passioni.

Domenica 12 aprile il cantante si era immortalato su Instagram con un limone siciliano. “Me lo spremo in bocca dopo tre ore di bici, me l’ha portato il mio amico Michele da Palermo”, aveva detto. Per poi aggiungere: “La coincidenza vuole che proprio domani mattina all’alba partirò per Palermo (…) ‘Sto limone è buonissimo, è un miracolo, sembra un sole. Direttamente così…dalla terra alla panza”.

Jovanotti a Palermo (Foto Instagram)

“Ho vitamina C per i prossimi 20 anni”

Approdato nel capoluogo siciliano, Jovanotti ha ricevuto un gradito regalo, ovvero un sacchetto pieno zeppo di limoni e di “pipittuna”, una varietà di cedro siciliano caratterizzata da una forma allungata e da una scorza spessa, venduti nei chioschi palermitani.

“Amici di Palermo, voi siete pazzi! – ha detto in una clip condivisa sui social – Mamma mia, sono inebriato da questo profumo pazzesco. Ma di che cosa stiamo parlando? Siete un popolo di generosi e questo vi rende fantastici”.

“Grazie…è stata una bella giornata. Adesso andiamo in aeroporto, stasera torno a casa, se mi fanno imbarcare con tutta ‘sta roba, spero di sì. Ho vitamina C per i prossimi 20 anni. Grazie Palermo!”, ha aggiunto.

Jovanotti alla Pasticceria Cappello (Foto Instagram)

Jovanotti alla Pasticceria Cappello di Palermo

Prima di recarsi in aeroporto, Jovanotti ha fatto tappa nella rinomata e storica Pasticceria Cappello, nel quartiere Zisa. “Forse rimarremo qua per una settimana”, ha ironizzato mostrandosi estasiato dinanzi a pupi di zucchero, torte setteveli e cannoli. “Siamo alla Zisa, ragazzi. Che meraviglia, più Zisa per tutti”, ha aggiunto.

Jovanotti ha lasciato Palermo, dove ha incontrato anche il maestro Mimmo Cuticchio (massimo esponente dei pupari e cuntisti siciliani, ndr), con una promessa: “Stiamo pensando a un momento da condividere nella luce d’oro di Palermo al Jova Summer Party il 29 e 30 agosto prossimi”.