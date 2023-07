Al Mugello, è podio per il Team Krypton e il catanese Nicolosi

Con lui anche Stefano Pezzucchi e Davide Di Benedetto.

CATANIA – Nel Gran Premio del Mugello, (Autodromo Internazionale del Mugello) nella seconda gara stagionale del Campionato Italiano Endurance, il Team Krypton Motorsport chiude al 3° posto nella categoria GT3CUP dopo aver a lungo dominato gli avversari.

Sul tracciato toscano i tre piloti del Team Krypton Motorsport, a bordo della Porsche 992 GT3 Cup 4.0 sono stati protagonisti di un weekend esaltante. Già dal venerdì con le prime prove, il feeling con l’autovettura si è dimostrato più che soddisfacente.

La gara

In gara, la prima frazione ha visto protagonista Stefano Pezzucchi che è riuscito a lasciarsi alle spalle tutti gli avversari girando con tempi record. Pezzucchi chiude il suo stint al 1° posto e consegna la macchina a Giuseppe Nicolosi che ricomincia a duellare con i rivali, soprattutto con le due Lamborghini. Nicolosi continua a girare veloce e resta primo. Interviene la safety-car e alla ripartenza il pilota catanese viene urtato e mandato sulla ghiaia. Rientra in gara in 9° posizione, ma con determinazione ricomincia i sorpassi (ne realizzerà 4, ndc) e riporta il Team al 5° posto.

L’ultima frazione la guida Davide Di Benedetto che con dei giri veloci riesce a risalire ancora la classifica chiudendo al terzo posto una gara che ha riservato parecchie emozioni.

“Guardiamo il bicchiere e lo vediamo mezzo pieno – ha affermato Giuseppe Nicolosi – nonostante la “toccata” che ci ha condizionato e l’intervento della safety-car chiudiamo con un 3° posto che ci soddisfa. Siamo certi che senza quell’incidente, avremmo completato la domenica con una classifica migliore. È stato un weekend che ci lascia indicazioni preziose, abbiamo dominato in buona parte dei tre giorni, mettendoci alle spalle autovetture che al Mugello tradizionalmente sono sempre andate più veloci di noi. Il feeling con la nostra Porsche 992 GT3 Cup 4.0 cresce di domenica in domenica. Ringraziamo il nostro team di ingegneri per tutto il lavoro svolto in queste settimane, e continuiamo sulla scia dei progressi mostrati con grande speranza per le prossime uscite. Un ringraziamento speciale infine va ai nostri sponsor che ci sostengono”.