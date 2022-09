Al Palermo serve tempo, ma occhio agli errori difensivi

Sei gol nelle ultime due partite quelli subiti dai rosanero del tecnico Eugenio Corini

PALERMO – La sconfitta del Palermo al “Granillo” contro la Reggina è ormai alle spalle. Ma il netto 3-0 della squadra di Pippo Inzaghi si aggiunge al 2-3 subito in casa contro l’Ascoli nella partita precedente: sei gol in due partite quelli presi dalla compagine guidata da Eugenio Corini. Dalle ultime gare dei rosanero è emerso che gli errori difensivi e quelli individuali iniziano a diventare sempre più rilevanti. Soprattutto perché, statistiche alla mano, il Palermo sta iniziando a mettere in campo il suo gioco, quello studiato dal tecnico di Bagnolo Mella che lentamente sta prendendo forma. Il possesso palla a favore ne è un esempio, una caratteristica della squadra guidata da mister Corini molto ricercata dallo stesso allenatore rosanero.

Due sconfitte nelle ultime due partite che, oltre al cospicuo numero di gol subiti, hanno messo in evidenza anche alcuni problemi ben definiti nella squadra rosanero. Nulla di irrisolvibile, ma che hanno portato il Palermo alla realtà del campionato in cui competono: una Serie B che non ti permette di abbassare la guardia contro nessuno. Un inizio di stagione, infatti, che sta rispettando le aspettative di quella che tutti hanno definito una Serie A2. Anche per questo motivo la società di viale del Fante ha ben operato nella sessione estiva di calciomercato così da concedere all’allenatore dei siciliani una squadra adeguata alla serie cadetta 2022/2023.

SERVE TEMPO

Proprio pochi giorni prima della fine del mercato, il Palermo ha messo a segno gli ultimi colpi per completare la propria rosa. È anche per questo motivo che serve tempo alla compagine rosanero, necessario a creare sintonia e intesa tra vecchi e nuovi calciatori a disposizione di mister Corini. Se formalmente la squadra è pronta, possiamo affermare che ancora non lo è il gruppo all’interno della squadra stessa. Pochi allenamenti svolti insieme, poche partite fianco a fianco e di conseguenza poca compattezza sul rettangolo di gioco.

Si è notato nel centrocampo nuovo di zecca, schierato con l’idea tattica di Corini nel suo 4-3-3 proposto contro la Reggina. I calciatori che compongono la linea mediana dei rosanero è di tutto rispetto per la categoria, ma questo non è bastato nella sfida persa contro i calabresi proprio a causa del poco tempo avuto a disposizione per permettere ai rosanero di raggiungere l’intesa di squadra in campo. Con pazienza e tanto lavoro nel corso delle sedute di allenamento si potrà superare questo piccolo step necessario per il gioco proposto dal tecnico del Palermo.

ERRORI INDIVIDUALI E DI REPARTO

Se alla squadra rosanero, dunque, serve tempo per creare il gruppo e trovare la sintonia all’interno della squadra, è innegabile che alcuni errori visti nelle ultime uscite in campionato prescindono da questo aspetto. Sia contro l’Ascoli che contro la Reggina, alcuni svarioni individuali sono stati decisivi nel permettere alla squadra avversaria di andare in gol. Come se non bastasse, la linea di difesa della compagine rosanero non ha lavorato benissimo su alcune dinamiche di campo nelle ultime due gare. Lo si evince, ad esempio, nell’ultimo gol preso dal Palermo nella sfida con la squadra di Pippo Inzaghi. Il terzo gol nasce da una rimessa laterale in favore dei calabresi, con la formazione rosanero schierata in fase difensiva. Una leggerezza che ha portato la Reggina al gol in inferiorità numerica, proprio alcuni minuti dopo l’espulsione dell’ex Palermo Cionek. Eugenio Corini, dunque, ha tanto materiale su cui lavorare nelle prossime sedute, in attesa che il Palermo possa trovare la sintonia necessaria così da poter affrontare al meglio i prossimi impegni di campionato. A partire dal match di venerdì sera contro il Genoa, una delle corazzate di questa Serie B.