Al Tour 10^ tappa a Philipsen, Pogacar resta leader

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finalmente un acuto di Jasper Philipsen alla Grande Boucle del 2024. Il corridore belga, dopo diversi tentativi a vuoto, si è imposto nella volata di gruppo della decima tappa del Tour de France, la Orleans – Saint-Amand-Montrond, di 187 chilometri. Il velocista della Alpecin-Deceuninck ha anticipato l’eritreo Biniam Girmay, ancora in maglia verde, e il tedesco Pascal Ackermann. Nessun cambio per quanto riguarda la classifica generale: la maglia gialla, lo sloveno Tadej Pogacar, resta saldamente in testa con 33″ di vantaggio sul belga Remco Evenepoel e 1’15” sul danese Jonas Vingegaard. Domani si torna in strada con l’undicesima frazione, la Evaux-les-Bains – Le Lioran, di 211 chilometri, dedicata sulla carta agli scalatori.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).