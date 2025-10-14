Al via a Modica la vendita dei lotti industriali del consorzio Asi Ragusa

Abbate: "Importante iniziative per stimolare l'economia"

MODICA (RAGUSA) – Avviata la procedura di vendita di lotti industriali di proprietà del Consorzio Asi di Ragusa in liquidazione all’interno del comprensorio industriale di Modica. “Un’importante iniziativa per favorire l’insediamento di nuove imprese, stimolare l’economia del territorio e, soprattutto, creare nuovi posti di lavoro nell’area di Modica”, dice il presidente della commissione Affari istituzionali dell’Ars, Ignazio Abbate.

La procedura

La procedura di vendita sarà gestita in modo trasparente e dematerializzato tramite la piattaforma telematica dell’ente, dove è già disponibile l’allegato bando di gara con tutti i documenti e le modalità di partecipazione. Gli elementi richiesti per la presentazione delle offerte sono: una dichiarazione di aver effettuato un sopralluogo per accettare le condizioni attuali del lotto; una relazione descrittiva dell’attività che si intende realizzare, con indicazione chiara dei livelli occupazionali attesi, diretti e indiretti; una offerta economica con cauzione provvisoria, come da bando.

Le offerte debbono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 10 del 25 novembre 2025. Quello di Modica è solo il primo bando, nei prossimi giorni verranno pubblicati anche gli altri riguardanti le altre aree industriali.

Abbate: “Rilancio dell’area industriale di Modica”

“Anche alla luce del provvedimento proposto dal sottoscritto dopo vari interlocuzioni con Confindustria Ragusa in primis e regionale circa il diritto di prelazione degli insediati sui nuovi lotti, il Consorzio Asi Ragusa ha pubblicato l’avviso per la vendita ad evidenza pubblica di lotti destinati alla realizzazione di opifici per attività di tipo industriale e artigianale – ricorda Abbate -. Ringrazio l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo e i commissari Asi in particolare Nicotra, per aver portato a termine questo ambizioso progetto. Si tratta di un passo fondamentale per il rilancio dell’area industriale di Modica, che mette a disposizione degli imprenditori spazi strategici per l’insediamento di nuove attività produttive”.

“Invitiamo tutti gli imprenditori interessati a cogliere questa opportunità – conclude -. Le proposte saranno valutate non solo in base all’offerta economica, ma anche e soprattutto in relazione al potenziale di sviluppo e di occupazione che promettono di generare. Il nostro obiettivo è attrarre investimenti che portino un beneficio tangibile alla comunità iblea”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA