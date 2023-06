Al via i lavori di Terna sulla rete elettrica di Palermo, ecco dove

L'investimento complessivo sarà di 26 milioni di euro

PALERMO – Partiranno oggi i lavori di Terna per un’ulteriore fase di interventi del riassetto della rete elettrica che alimenta la città metropolitana di Palermo.

Per l’intero progetto, finalizzato a garantire maggiore efficienza e sostenibilità del sistema elettrico dell’area, la società, guidata da Giuseppina Di Foggia, ha previsto complessivamente oltre 26 milioni di euro, dei quali circa 13 milioni già realizzati.

In particolare, questo ultimo gruppo di interventi prevede l’ammodernamento di 3 cavi completamente interrati per una lunghezza complessiva di oltre 6 km: il cavo tra la Cabina Primaria di Quattroventi e la Cabina Primaria di Mulini (4,3 km), il cavo tra la Cabina Primaria Quattroventi e la Cabina Primaria Bacino (1 km), il cavo tra la Cabina Primaria di Quattroventi e la Cabina Primaria di Cusmano (2 km).

Tutti i cavi adotteranno tecnologie più moderne e saranno realizzati con materiali ecocompatibili e dotati di sistemi di monitoraggio da remoto e in tempo reale per la prevenzione di disservizi, grazie all’installazione di sensori per la raccolta di informazioni e la loro successiva elaborazione.

In questa fase, le attività inizieranno dall’elettrodotto «CP Quattroventi – CP Mulini» e si concluderanno nel 2024. A seguire, una volta concluso l’iter autorizzativo, si procederà con gli interventi sugli elettrodotti «CP Quattroventi – CP Bacino» e «CP Quattroventi – CP Cusmano». Terna, con l’obiettivo di limitare i disagi alla viabilità urbana, ha messo a punto un piano di modulazione progressiva delle aree di intervento. Una volta conclusi i lavori, la società ripristinerà il manto stradale asfaltando nuovamente i tratti interessati dal cantiere, tutti siti in aree urbane.

