Al via il festival ‘Ierofanie’, dal 12 al 24 ottobre a Taormina e Segesta

Direzione artistica di Claudio Collovà

PALERMO – Si terrà dal 12 al 24 ottobre il Festival ‘Ierofanie – L’anima della Sicilia, i luoghi del Sacro’, giunto alla seconda edizione, in programma nei Parchi Archeologici di Naxos-Taormina e Segesta, con la direzione artistica di Claudio Collovà e il coordinamento degli incontri culturali di Fulvia Toscano. Il Festival, promosso dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana è prodotto e organizzato da Francesco Panasci per Panastudio productions.

Nato da un’idea di Fulvia Toscano condivisa dagli stessi Collovà e Panasci, ‘Ierofanie’ mette in dialogo due luoghi della cultura emblematici, attraverso i linguaggi dell’arte: fra musica, teatro, danza, laboratori e incontri culturali. ‘Ierophanie‘ è parola coniata dal filosofo e storico delle religioni Mircea Eliade, che significa manifestazione del sacro ed è questo lo spirito del Festival. In programma sette spettacoli, fra musica e teatro, quattro laboratori e quattro incontri culturali nei parchi archeologici di Giardini Naxos e di Segesta.

“La seconda edizione del Festival ‘Ierofanie’ – dice l’assessore dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – è un esempio di impegno istituzionale volto a valorizzare il connubio tra cultura moderna e patrimonio storico e spirituale. Questo evento, che si tiene nei prestigiosi parchi archeologici di Giardini Naxos e Segesta, non è solo una piattaforma per l’arte e la creatività, ma anche un forum per discussioni su temi culturali e sociali di grande importanza. Il sostegno continuativo dell’Istituzione dei Beni Culturali è essenziale per l’attuazione e il successo di questa significativa iniziativa”.

“Nell’anima spirituale della nostra amata Sicilia, arricchita dall’eco sacrale delle radici antiche – osserva il dirigente generale del dipartimento Beni culturali e identità siciliana, Mario La Rocca – prende vita con impeto la seconda edizione del ‘Festival Ierofanie’. Questo evento esclusivo, portato avanti dal Dipartimento dei Beni Culturali, è pronto a consolidarsi ulteriormente nelle comunità di Giardini Naxos e Segesta. Questi luoghi, nel contesto generale siciliano, agiscono come epicentri di un potenziale illimitato a noi, attivi nel campo dei beni culturali, abbiamo il dovere di valorizzare e sostenere”.