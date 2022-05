Al via le riprese della fiction di Ficarra e Picone, limitazione alla circolazione

Alcune vie e strade saranno chiuse. L'elenco completo

PALERMO – Dal prossimo 7 maggio, fino 29 dello stesso mese, la città di Palermo sarà interessata dalle riprese della Fiction ‘Incastrati 2’ di Ficarra e Picone. Questo comporterà la limitazione alla circolazione di alcune vie e strade cittadine. Ecco quali:

LARGO N. LONGOBARDI – Intero largo: divieto di sosta con rimozione coatta, sull’intero largo, compreso il prolungamento dello slargo adiacente a via Cappuccini, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 18.00 del 06.05.2022 alle ore 20.00 del 07.05.2021 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità;

VIA CAPPUCCINI – Nel tratto compreso tra di fronte il civ.n°187 e largo N. Longobardi: divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato destro nel senso di marcia, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 18.00 del 06.05.2022 alle ore 20.00 del 07.05.2021 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità;

VIA SAMMARTINO – Tratto compreso tra via La Farina e via Costantino Nigra, compreso il tratto di strada che ricade oltre la via C. Nigra: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 16.00 del 15.05.2022 alle ore 18.00 del 20.05.2022 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità; chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni dal 15 al 20 maggio 2022, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

VIA COSTANTINO NIGRA – Tratto compreso tra il civ.n°39 (escluso) e civ.n°45: divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato destro nel senso di marcia, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 16.00 del 15.05.2022 alle ore 18.00 del 20.05.2022 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità; chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni dal 15 al 20 maggio 2022, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

VIA G. LA FARINA – Tratto compreso tra le vie Santarosa Santorre/Enna e via Noto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 16.00 del 15.05.2022 alle ore 18.00 del 20.05.2022 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità; chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni dal 15 al 20 maggio 2022, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

PIAZZA GOFFEDRO MAMELI – Intera piazza: divieto di sosta con rimozione coatta, intera piazza – compresa l’area centrale della piazza, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 16.00 del 15.05.2022 alle ore 18.00 del 20.05.2022 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità; chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni dal 15 al 20 maggio 2022, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

PIAZZA LUIGI SCALIA – Tratto compreso tra via Marchese Ugo e via XX Settembre: divieto di sosta con rimozione coatta, intera piazza, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 16.00 del 15.05.2022 alle ore 18.00 del 20.05.2022 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità; chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni dal 15 al 20 maggio 2022, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

VIA XX SETTEMBRE – Tratto compreso tra il civ.n°79 escluso (passo carrabile) e piazza Luigi Scalia: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 16.00 del 15.05.2022 alle ore 18.00 del 20.05.2022 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità; chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni dal 15 al 20 maggio 2022, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

VIA SAN LORENZO – Nel tratto compreso tra via S. Minutilla ed il civ.n°356: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, né nei tratti in cui sono istituite le fermate dei mezzi pubblici e dei passi carrabili, e che non creino intralcio al normale flusso veicolare nell’area in esame, dalle ore 16.00 del 27.05.2022 alle ore 18.00 del 29.05.2022 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità; chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni dal 27 al 29 maggio 2022, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

VIA FABIO BESTA – Nel tratto compreso tra il civ.n°23 e Largo Giorgio Gabrielli: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, né nei tratti in cui sono istituite le fermate dei mezzi pubblici e dei passi carrabili, e che non creino intralcio al normale flusso veicolare nell’area in esame, dalle ore 16.00 del 27.05.2022 alle ore 18.00 del 29.05.2022 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità; chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per consentire le riprese, per una durata – max 3 minuti, ad intermittenza, nel tratto sopra descritto, per i giorni dal 27 al 29 maggio 2022, da concordare con la P.M., a condizione che, durante la chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell’area in esame;

LARGO GIORGIO GABRIELLI – Intero largo: divieto di sosta con rimozione coatta, sull’intero largo, ad eccezione dei veicoli della produzione, che potranno sostare esclusivamente nei tratti in cui non vige un divieto di sosta con rimozione coatta istituito per motivi di sicurezza, dalle ore 16.00 del 27.05.2022 alle ore 18.00 del 29.05.2021 e comunque sino al termine delle riprese ovvero cessata necessità;