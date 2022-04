Al via un nuovo giorno di colloqui tra Russia e Ucraina

Questa volta l'incontro è in video collegamento

Sono iniziati i nuovi colloqui tra Russia e Ucraina, questa volta in video-collegamento. A riferirlo è un negoziatore russo. Oggi, il 37/o giorno di conflitto in Ucraina, si apre con la speranza che possa essere essere aperto il corridoio umanitario che consenta ai civili intrappolati a Mariupol di lasciare la città.

Ma in mattinata il Cremlino denuncia che elicotteri ucraini avrebbero colpito 8 depositi di petrolio a Belgorad in Russia, non distamte dal confine con l’Ucraina, causando un vasto incendio.

E il Cremlino, nel frattempo, torna sulla decisione minaccia della Russia di interrompere i rifornimenti di gas se non verranno pagati in rubli. La decisione di fornire gas solo se pagato in rubli potrà essere annullata in futuro, ma ora è l’opzione più affidabile per la Russia. Lo ha sottolineato il Cremlino, secondo quanto riporta la Tass.