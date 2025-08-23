Cristaldi: “Israeliani respinti a Ragusa? Vengano a Mazara”

L'ex presidente Ars ha parlato di "discriminazione ingiusta"

PALERMO – “In provincia di Ragusa un albergatore si rifiuta di ospitare nella propria struttura una famiglia di Israele. L’episodio è legato alla situazione drammatica esistente tra Israele e i palestinesi. Senza entrare in valutazioni politiche o storiche, resta l’amarezza di una discriminazione ingiustificabile in Sicilia e in netto contrasto con le tradizioni del popolo siciliano”. Lo dice l’ex presidente dell’Ars Nicola Cristaldi.

“Mi piacerebbe – continua – che la famiglia respinta dalla struttura alberghiera di Ragusa venisse a Mazara del Vallo, dove scoprirebbe una bella realtà nella quale la convivenza tra diverse religioni, culture e tradizioni costituisce un chiaro esempio della più nobile virtù umana: il rispetto”.

“Venga questa famiglia a Mazara del Vallo – aggiunge – dove potrà ascoltare per cinque volte al giorno l’appello musulmano del muezzin, i canti religiosi e le processioni cristiane ma anche una parte di un quartiere abitato soprattutto da Musulmani dedicato alla cultura ebraica. Luoghi e luoghi che dovrebbero portare l’Unesco a riconoscere a Mazara del vallo un patrimonio dell’umanità”.