Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere dopo 10 anni e sei mesi, e ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l’istanza della difesa, su cui la procura generale aveva dato parere favorevole.

Il Tribunale ha disposto la scarcerazione e l’affidamento ai servizi sociali presso la società in cui lavora da tempo come responsabile dell’amministrazione.

Stasi era in regime di semilibertà ma, secondo La7, non tornerà a vivere a Garlasco bensì in una casa che prenderà in affitto in un paese vicino a Milano.

La concessione dell’affidamento in prova non è collegata con l’eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza.

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