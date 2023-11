Alcamo, chiedeva un passaggio in auto e rubava oggetti personali: arrestato

Un uomo si è accorto tempestivamente del furto e ha chiamato la polizia

ALCAMO (TRAPANI) – Un noto pregiudicato di Alcamo, comune della provincia di Trapani, si è reso responsabile di alcuni episodi di furti con destrezza ai danni di ignari cittadini cui chiedeva un passaggio in auto. L’uomo, approfittando della generosità degli automobilisti, una volta salito a bordo delle autovetture, riusciva ad asportare effetti personali custoditi a bordo del mezzo.

Proprio l’ultimo automobilista, però, dopo avere fatto scendere l’autostoppista si accorgeva della mancanza del proprio borsello e segnalava il furto ad un equipaggio della volante del vommissariato di Alcamo in transito.

Grazie all’intervento dei poliziotti, il ladro veniva rintracciato a poca distanza dal luogo dell’evento mentre rovistava all’interno del borsello che aveva appena asportato alla vittima. Vano è stato il tentativo di fuga da parte del malvivente che veniva prontamente bloccato e tratto in arresto in flagranza del reato di furto. Quanto illecitamente asportato veniva successivamente riconsegnato al legittimo proprietario.

Grazie alle immagini di un impianto di video sorveglianza, all’uomo veniva contestato un analogo furto commesso qualche giorno prima ai danni di una anziana donna alcamese alla quale aveva chiesto, con la scusa di non poter deambulare, un passaggio in auto. Difatti, dopo aver posto in essere il medesimo “modus operandi”, il pregiudicato nello scendere dall’auto, portava con sé il portafogli della signora trafugando la cifra di 135 euro.