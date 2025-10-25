Alcamo, estorsione con un’ascia ad un commerciante: 2 arresti

L'indagine dei carabinieri

ALCAMO (TRAPANI) – I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Trapani, due alcamesi. I due hanno di 32 e 42 anni: sono accusati di estorsione e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Le indagini

Secondo l’accusa gli indagati dal 18 al 24 settembre scorsi si sarebbero recati per sei volte in un’attività commerciale prelevando contanti dalla cassa per un totale di oltre 500 euro, arrivando a minacciare titolare e dipendenti anche con un’ascia. Il 42enne è stato condotto in carcere, mentre il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari.

