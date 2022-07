Aldolfo Messina: “Le mie scuse alla Ganci”

La lettera aperta dell'ex amministratore di Pubbliservizi all'ex direttore della Provincia Francesca Ganci

Gent.ma Dott. Ganci,

La presente per porgere le mie scuse in merito all’articolo in questione (CATANIA: LA PROVINCIA SEQUESTRA IL COMUNE, MA SI CELA UNA GUERRA DELLA PROVINCIA CONTRO SE STESSA) lamentato da lei.

Comprenderà benissimo che è stato causa di fraintendimento in quanto i nostri rapporti sono stati fino ad allora ispirati a spirito di collaborazione e stima mia nei suoi confronti. Ma a volte il diavolo si mette in mezzo. Come comprenderà che il merito dell’articolo de quo è stato malevolmente ispirato da quello che era il suo nemico interno all’amministrazione che non solo ha fuorviato me, ma anche il commissario del tempo. Parlo di persone all’interno dell’ente Provincia, i quali mi sciorinano fatti circostanze e cifre che la riguardavano e di cui non ero a conoscenza prima. Solo dopo ho capito la cattiveria gratuita di questi verso lei. L’ho capita a mie spese, purtroppo.

Lei non meritava questo trattamento da parte mia e me ne dolgo. Non so se questo possa bastare ma le assicuro che siamo disponibili ad una rettifica stampa che abbia la medesima rilevanza.

Nel confermarLe la mia stima, colgo l’occasione per porgerle i più cordiali saluti.