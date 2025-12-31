Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Un atto dovuto dopo la denuncia di un ex concorrente del Grande Fratello

La Procura di Milano ha iscritto Alfonso Signorini nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato sono violenza sessuale ed estorsione. Il fascicolo a carico del giornalista e conduttore televisivo è stato aperto dopo la querela presentata lo scorso 24 dicembre da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di un atto dovuto a seguito della denuncia, ora al vaglio degli inquirenti.

Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ritiene di essere stato vittima di condotte penalmente rilevanti.

L’inchiesta si inserisce in un contesto più ampio emerso nelle scorse settimane, dopo le dichiarazioni pubbliche di Fabrizio Corona, che attraverso il suo format “Falsissimo” aveva parlato di un presunto sistema di favori sessuali legati alla partecipazione al Grande Fratello o all’accesso alla “casa” del reality. Accuse che Signorini ha sempre respinto. Lo stesso conduttore ha presentato una querela contro Corona per diffusione illecita di materiale privato.